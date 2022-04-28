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Війна в Україні може тривати місяцями або навіть роками - генсек НАТО

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Війна в Україні може тривати місяцями або навіть роками - генсек НАТО

Associated Press

Війна Росії проти України може затягнутися і тривати навіть роками.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Брюсселі.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Столтенберга, НАТО допоможе Україні переозброєнням зі старої радянської зброї на сучасне західне військове обладнання. Водночас він додав, що необхідно бути готовим до того, що війна в Україні швидко не закінчиться.

"Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи... Існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українські воїни отримають багато різного озброєння, яким користуються країни Альянсу.

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