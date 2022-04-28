Яремчук: в Україні повинна бути тільки одна мова - українська

Яремчук: в Україні повинна бути тільки одна мова - українська

Форвард "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук висловився стосовно мовного питання в Україні.

Футболіст переконаний, що діти в Україні мають вивчати лише українську мову.

"Я вважаю, що в Україні повинна бути тільки одна мова – українська. Наші діти мають вчити тільки українську мову.

Але якщо ти хочеш розмовляти з кимось російською – будь ласка. Це твій вибір. В Україні ж нікого не ущемляють за російську мову. В мене багато друзів з "Динамо" та "Шахтаря", які розмовляють російською. Це нормально.

Я зі своєю дитиною розмовляю українською мовою. А дружина, яка з Чернігова, – суржиком. Зі мною дружина намагається українською розмовляти, з батьками вона розмовляє російською.

В дитячому садку сина більше португальської мови. Хотілося б, щоб було більше англійської", – сказав Яремчук у інтерв'ю "Денисов Time".

Нагадаємо, що півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко розповів про складну ситуацію у Донецькій області, де його батьки втратили будинок через військові дії Росії.

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