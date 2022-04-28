Білозір пригрозила Поляковій та Матвієнко судом: реакція зірок

Відома українська співачка Оксана Білозір влаштувала скандал.

Артистка звинуватила своїх колег Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав.

На сторінці в Instagram вона обурилася, що виконавиці "нахабно переспівують її пісні, без огляду на авторське право, інтелектуальні права та прожите Білозір життя у її піснях".

"Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення??? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати листи-щастя?! 1. Питання до Олі Полякової, що переспівала "Мелодію" Скорика, знану, як "Свіча" - присвячену Геноциду українців через Голодомор. 2. Ольги Полежаки за пісню "Кленова балада", прожитою і вистражданою мною, як учасника Бойових дій у двох війнах. 3. Тоні Матвієнко за пісню "Коханий", яку Ігор Білозір присвятив мені та Квітці Цісик? – написала виконавиця.

Також Оксана побажала співачкам творити себе в своїй унікальності та додала, що репліка ніколи не стане оригіналом.

Українські зірки почали реагувати на це повідомлення. Зокрема, у коментарях акторка Наталка Денисенко написала: "Сором і ганьба вам, Оксано, за цей допис!!!".

Не пройшла повз і телеведуча Катерина Осадча. Ведуча програми "Світське життя" заступилася за Полякову, Матвієнко та Полежаку у своєму фотоблогу. Знаменитість зазначила, що це дикість та додала, що Білозір ліпше було б написати особисто співачкам свої невдоволення та попросити наступного разу питати дозволу на виконання.

"Але ось так публічно влаштовувати срач? При всій повазі, це не гарно під час війни влаштовувати такого роду розбірки. Всі роблять те, що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання і ініціативу, а не грозитися судом. Ми б всі були раді побачити ваше виконання пісень на благодійних концертах", – висловилася Осадча.

Згодом вона заявила, що Полякова виконує пісню на музику Мирослава Скорика, тож "це не пісня Білозір, вона просто також має пісню на цю музику".

"Тоня Матвієнко вже кілька років виконує пісню Білозір і з нею про це були домовленості. Тобто, все ще гірше, ніж здавалось", – поділилася зірка.

Тепер відреагувала на допис Оксани Білозір і сама Оля Полякова.

Артистка записала відеозвернення. У ньому виконавиця зазначила, що зараз не на часі влаштовувати розбірки, втім, прокоментувати такий закид вона теж не може.

"На якій підставі, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємиця чи, можливо, співавтор цієї величної мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій хватці. Текст написав Олександр Вратарьов на моє прохання написати пісню про всіх матерів та дітей, які перебувають у підвалах. На мелодію, яка б підтримувала дух у цих людях. Це був поклик, але вам цього не зрозуміти. Тому давайте будемо чесними: до "Колискової", написаної на мелодію Мирослава Скорика ви, Оксано, не маєте жодного відношення. Проте маєте відношення до якоїсь незаконної недобудови. От і займайтеся там судами, забудовнице ви наша. Так прикро, що людина, яка мала б підтримувати країну та людей піснею, просто пише якусь дурість, недоречність у соцмережах. Усім добра, а пісня хай живе", – говорить у відео Полякова.

Нагадаємо, нещодавно у шоубізі стався ще один скандал. Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян назвала шоумена Максима Галкіна чоловіком нетрадиційної орієнтації, який, аби приховати її, одружився з "літньою жінкою", маючи на увазі Аллу Пугачову.

Оля Полякова презентувала нову роботу – "Колискова Мелодія України"

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