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"Війна – це зло": генсек ООН прокоментував побачене в Бородянці

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"Війна – це зло": генсек ООН прокоментував побачене в Бородянці

Getty Images

Генсек ООН Антоніу Гутерреш після відвідин постраждалої в російській окупації Бородянки Київської області коротко прокоментував побачене.

Гуттереш також виклав своє фото на тлі зруйнованих у війні будівель Бородянки.

"Війна – це зло", – йдеться у короткому повідомленні генсека ООН на його персональній Twitter-сторінці.

Зауважимо, раніше Управління ООН із координації гуманітарних питань опублікувало офіційний коментар Гуттереша про Бородянку, в якому той заявив, що уявляє свою сім'ю в одному зі зруйнованих будинків і війна у ХХІ столітті неприпустима. 

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. А 28 квітня в генсека ООН ще запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

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