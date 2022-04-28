"Війна – це зло": генсек ООН прокоментував побачене в Бородянці

"Війна – це зло": генсек ООН прокоментував побачене в Бородянці

Генсек ООН Антоніу Гутерреш після відвідин постраждалої в російській окупації Бородянки Київської області коротко прокоментував побачене.

Гуттереш також виклав своє фото на тлі зруйнованих у війні будівель Бородянки.

"Війна – це зло", – йдеться у короткому повідомленні генсека ООН на його персональній Twitter-сторінці.

Зауважимо, раніше Управління ООН із координації гуманітарних питань опублікувало офіційний коментар Гуттереша про Бородянку, в якому той заявив, що уявляє свою сім'ю в одному зі зруйнованих будинків і війна у ХХІ столітті неприпустима.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. А 28 квітня в генсека ООН ще запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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