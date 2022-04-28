"Війна – це зло": генсек ООН прокоментував побачене в Бородянці

Генсек ООН Антоніу Гутерреш після відвідин постраждалої в російській окупації Бородянки Київської області коротко прокоментував побачене.
Гуттереш також виклав своє фото на тлі зруйнованих у війні будівель Бородянки.
"Війна – це зло", – йдеться у короткому повідомленні генсека ООН на його персональній Twitter-сторінці.
War is evil. pic.twitter.com/LUKYqLTnyB— António Guterres (@antonioguterres) April 28, 2022
Зауважимо, раніше Управління ООН із координації гуманітарних питань опублікувало офіційний коментар Гуттереша про Бородянку, в якому той заявив, що уявляє свою сім'ю в одному зі зруйнованих будинків і війна у ХХІ столітті неприпустима.
Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. А 28 квітня в генсека ООН ще запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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