"Война – это зло": генсек ООН прокомментировал увиденное в Бородянке

Генсек ООН Антониу Гутерреш после посещения пострадавшей в российской оккупации Бородянки Киевской области кратко прокомментировал увиденное.
Гуттереш также выложил свое фото на фоне разрушенных в войне построек Бородянки.
"Война – это зло", – говорится в коротком сообщении генсека ООН на его персональной Twitter-странице.
War is evil. pic.twitter.com/LUKYqLTnyB— António Guterres (@antonioguterres) April 28, 2022
Напомним, ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало официальный комментарий Гуттереша о Бородянке, в котором тот заявил, что представляет свою семью в одном из разрушенных домов и война в ХХІ веке недопустима.
Напомним, 26 апреля Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным. А 28 апреля у генсека ООН запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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