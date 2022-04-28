"Война – это зло": генсек ООН прокомментировал увиденное в Бородянке

"Война – это зло": генсек ООН прокомментировал увиденное в Бородянке

Генсек ООН Антониу Гутерреш после посещения пострадавшей в российской оккупации Бородянки Киевской области кратко прокомментировал увиденное.

Гуттереш также выложил свое фото на фоне разрушенных в войне построек Бородянки.

"Война – это зло", – говорится в коротком сообщении генсека ООН на его персональной Twitter-странице.

Напомним, ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало официальный комментарий Гуттереша о Бородянке, в котором тот заявил, что представляет свою семью в одном из разрушенных домов и война в ХХІ веке недопустима.

Напомним, 26 апреля Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным. А 28 апреля у генсека ООН запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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