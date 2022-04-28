Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко судом: реакция звезд

Известная украинская певица Оксана Билозир устроила скандал.

Артистка обвинила своих коллег Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав.

На странице в Instagram она возмутилась, что исполнительницы "нагло перепевают ее песни, несмотря на авторское право, интеллектуальные права и прожитую Билозир жизнь в ее песнях".

"Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления??? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья?! 1. Вопрос к Оле Поляковой, которая перепетла "Мелодію" Скорика, известную, как "Свіча" – посвященную Геноциду украинцев через Голодомор. 2. Ольге Полежаке за песню "Кленова балада", прожитой и выстраданной мной как участника боевых действий в двух войнах. 3. Тоне Матвиенко за песню "Коханий", которую Игорь Билозир посвятил мне и Квитке Цисык?" – написала исполнительница.

Также Оксана пожелала певицам творить себя в своей уникальности и добавила, что реплика никогда не станет оригиналом.

Украинские звезды начали реагировать на это сообщение. В частности, в комментариях актриса Наталка Денисенко написала: "Стыд и позор вам, Оксана, за это сообщение!!!".

Не прошла мимо и телеведущая Екатерина Осадчая. Ведущая программы "Світське життя" вступилась за Полякову, Матвиенко и Полежаку в своем фотоблоге. Знаменитость отметила, что это дикость и добавила, что Билозир лучше бы написать лично певицам свое недовольство и попросить в следующий раз спрашивать разрешения на исполнение.

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"Но вот так публично устраивать срач? При всем уважении, это не хорошо во время войны устраивать такого рода разборки. Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозиться судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах", – высказалась Осадчая.

Впоследствии она заявила, что Полякова исполняет песню на музыку Мирослава Скорика, поэтому "это не песня Билозир, у нее просто тоже есть песня на эту музыку".

"Тоня Матвиенко уже несколько лет исполняет песню Билозир и с ней об этом были договоренности. То есть все еще хуже, чем казалось", — поделилась звезда.

Теперь отреагировала на сообщение Оксаны Билозир и сама Оля Полякова.

Артистка записала видеообращение. В нем исполнительница отметила, что сейчас не время устраивать разборки, впрочем, прокомментировать такой упрек она тоже не может.

"На каком основании, Оксана? Вы имеете авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследница или, возможно, соавтор этой величественной мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке. Текст написал Александр Вратарев по моей просьбе написать песню о всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая бы поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честны: к "Колискової", написанной на мелодию Мирослава Скорика вы, Оксана, не имеете никакого отношения, однако имеете отношение к какой-то незаконной недостройке. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша. Так досадно, что человек, который должен поддерживать страну и людей песней, просто пишет какую-то глупость, неуместность в соцсетях. Всем добра, а песня пусть живет", – говорит в видео Полякова.

Напомним, недавно в шоу-бизе произошел еще один скандал. Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала шоумена Максима Галкина мужчиной нетрадиционной ориентации, который, чтобы скрыть ее, женился на "пожилой женщине", имея в виду Аллу Пугачеву.

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