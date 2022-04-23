Оля Полякова объяснила, зачем дала интервью Собчак

Украинская певица Оля Полякова, которая дала интервью российской журналистке Ксении Собчак, объяснила свой мотив.

Мнение пользователей о записи разговора с этой ведущей разделилось.

Если одни фаны поблагодарили исполнительницу за "достойный и правдивый рассказ", то другие – возмутились. Так, юзеры подчеркнули, что Собчак "меняет лицо по ходу ситуации", "быстро переобувается" и не говорит правду о войне России в Украине:

Я не верю Собчак от слова "совсем"!!!! Она делает так, как выгоднее ей, этот "мы за мир" уже тошнит

О, нашли с какой к*рвой русской пойти на интервью. Эх, не учит вас история ничего

У Ксении позиция непонятная. А вы, Оля, молодец! Слава ВСУ!

На странице Facebook Полякова решила объяснить свой поступок.

"Мое интервью получилось непорезанным, все, что я хотела донести до русскоговорящего населения, я донесла! Это важно, чтобы они слышали правду!" — отметила она.

facebook.com/polyakovamusic

Напомним, Полякова, живущая на вилле российской блогерши, ответила Собчак, вернется ли в Украину. Также знаменитость рассказала, как убегала от войны.

Оля Полякова презентовала новую работу – "Колыбельная Мелодия Украины"

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