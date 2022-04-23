Оля Полякова пояснила, навіщо дала інтерв'ю Собчак

Українська співачка Оля Полякова, яка дала інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак, пояснила свій мотив.

Думка користувачів щодо запису розмови з цією ведучою розділилася.

Якщо одні фани подякували виконавиці за "достойну та правдиву розповідь", то інші – обурилися. Так, юзери наголосили, що Собчак "міняє обличчя по ходу ситуації", "швидко перевзувається" та не говорить правду про війну Росії в Україні:

Я не вірю Собчак від слова "зовсім"!!!!Вона робить так, як вигідніше їй, цей "ми за мир" вже нудить

О, знайшли з якою к*рвою російською піти на інтерв'ю. Ех, не вчить вас історія нічого

У Ксенії позиція, незрозуміла. А ви, Олю, чудова! Слава ЗСУ!

На сторінці у Facebook Полякова вирішила пояснити свій вчинок.

"Моє інтерв'ю вийшло непорізаним, все, що я хотіла донести до російськомовного населення, я донесла! Це важливо, щоб вони чули правду!", — зазначила вона.

facebook.com/polyakovamusic

Нагадаємо, Полякова, яка живе на віллі російської блогерки, відповіла Собчак, чи повернеться до України. Також знаменитість розповіла, як тікала від війни.

Оля Полякова презентувала нову роботу – "Колискова Мелодія України"

Читайте також: