НАТО погодило розміщення контингентів у Румунії, Болгарії, Словаччині

Згодом буде оприлюднена офіційна заява.

НАТО розмістить багатонаціональні контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

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Зазначається, що Альянс погодився на пропозицію військових розмістити контингенти на сході Європи. Втім, міністри оборони повинні підтвердити рішення це під час зустрічі, яка запланована на наступну середу, 16 лютого. Після цього буде оприлюднена відповідна офіційна заява. План може бути реалізований вже цієї весни.

"Тридцять країн-членів на цьому тижні ухвалили відповідну пропозицію військових в межах письмового процесу ухвалення рішень", - йдеться в повідомленні.

До слова, серед країн, які виділять війська для контингентів, окремо відзначаються Сполучені Штати і Франція.

Нагадаємо, Угорщина відмовилася розміщувати на своїй територї додаткові війська НАТО. Будапешт навіть на тлі російської загрози щодо України не бачить в цьому сенсу, заявив міністр закордонних справ Республіки Петер Сіярто.

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