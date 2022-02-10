Британія схвалила найжорсткіші санкції проти Росії

Вони будуть введені у разі нападу РФ на Україну.

Уряд Великої Британії 10 лютого схвалив закон, який стосується найжорсткіших санкцій проти Росії у рамках заходів, які закликають Кремль припинити кампанію агресії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба британського парламенту.

"Відтепер Велика Британія може вводити санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов’язаний з дестабілізацією України, а й до пов’язаних з урядом Росії структур та підприємств, які мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також їхніх власників, директорів та довірених осіб", - йдеться у пресрелізі.

Відповідно до рішення, уряд Британії може вводити обмеження проти компаній РФ та фізичних осіб у широкому спектрі економічних і стратегічно важливих промисловостей:

хімічної;

оборонної;

видобувної;

а також секторів інформації, зв'язку, цифрових технологій і фінансових послуг.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії. Якщо Росія буде продовжувати свою агресію щодо України, Велика Британія та її партнери без вагань діятимуть", - прокоментувала очільниця МЗС Британії Ліз Трасс.

Нагадаємо, ЄС готує "значний та всеосяжний" пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України - від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів.

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