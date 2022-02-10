Генпрокуратура Білорусі відкрила "кримінал" проти мера Дніпра Філатова: що сталося

Генпрокуратура Білорусі відкрила "кримінал" проти мера Дніпра Філатова: що сталося

У Білорусі заявляють, що такими діями Філатов нібито "принизив національну честь і гідність білорусів".

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Його звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі. Все через те, що під будівлею міськради Дніпра напередодні замінили офіційний прапор Білорусі на опозиційний до влади - на історичне біло-червоно-біле полотно.

Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури Білорусі.

"Підозрюваний, будучи службовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь – Державного прапора, розміщеного біля входу до будівлі міської ради, та заміну його на біло-червоно-біле полотно", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають білоруські правоохоронці, такими діями Філатов нібито "принизив національну честь і гідність білорусів, що "явно шкодить тісним і дружнім зв’язкам наших народів"

Проти міського голови Дніпра відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.130 КК РБ. Для організації досудового розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 10 лютого до МЗС Білорусі викликали посла України, вимагаючи повернути на флагшток міста Дніпра державний білоруський прапор, який нещодавно було замінено на національний біло-червоно-білий.

Як пояснив сам Філатов на своїй сторінці у Facebook, встановлення 2019 року біля адміністрації міста флагштоків з прапорами, які символізують національні громади, які проживають у місті, було ініціативою громадських активістів. Напередодні ті ж таки активісти замінили державний прапор Республіки Білорусь на національний.

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