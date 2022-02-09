Санкції за агресію: якого удару може зазнати економіка Росії

Санкції за агресію: якого удару може зазнати економіка Росії

Аналітики вважають, що Росія не починатиме військових дій через великі військові та економічні витрати.

Рейтингове агентство Moody's описало можливі економічні наслідки вторгнення Росії в Україну, а також наслідки санкцій, які відповідно введуть західні країни.

Про це повідомляє РБК з посиланням на огляд від Moody's, який є в розпорядженні видання.

"Наша базова оцінка полягає в тому, що підвищена напруженість продовжиться, але не призведе до прямого військового конфлікту", – мовиться в огляді агентства.

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Водночас там зазначили, якщо вторгнення таки відбудеться, це призведе до падіння кредитних рейтингів обох країн.

На думку аналітиків, обмеження можуть торкнутися вторинного ринку державних боргових зобов'язань, можливості доступу російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT та включення великих російських держбанків до чорного списку США. Потрапляння до цього списку може призвести до найсерйозніших економічних наслідків, адже такі обмеження будуть змушені наслідувати і неамериканські компанії під загрозою санкцій.

Наслідки відключення від SWIFT

Якщо Росію відключать від SWIFT, це не зупинить транскордонні платежі російських компаній. Проте вони шукатимуть альтернативні способи фінансових повідомлень. В цьому контексті в Moody's зазначили, що російський аналог міжнародної системи поки що не зможе компенсувати можливі втрати. Водночас ймовірні санкції проти держборгу РФ російські банки зможуть компенсувати навіть за екстремального сценарію.

"У межах сценарію, який є малоймовірним і дуже віддаленим, жорсткі санкції призведуть до відтермінування виплат за зовнішнім боргом РФ, що означатиме дефолт за нашими визначеннями і спричинить зниження рейтингу", – заявив старший кредитний аналітик Moody's Еван Вольман, повідомляє "Интерфакс".

Санкції проти Росії можуть також вплинути на інвестиційну активність та на потенціал зростання ВВП і зростання реальних доходів населення. В такому разі зростання ВВП може сповільнитися до 2% у 2022 році та до 1,5% у 2023 році.

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