Росія і Білорусь під наглядом начальника генштабу РФ розпочинають маневри біля України

Серед військової техніки, стягнутої до Білорусі - винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси великого та середнього радіусу дії

Військові маневри за кілька десятків кілометрів від українського кордону - вже завтра починається активна фаза російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість 2022".

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Глава генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов прибув до Білорусі контролюватиме військові маневри. Під час вишколів там планують задіяти п'ять полігонів та чотири військові аеродроми.

Серед військової техніки, стягнутої до Білорусі - винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси великого та середнього радіусу дії та "Панцир" ближнього радіусу.

Росія та Білорусь наполягають, що навчання двох країн мають виключно оборонний характер. Проте, на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росіїї до ймовірного вторгнення в Україну.

«У Білорусі вже перебуває 15 тисяч російських військових. Є припущення, що їхня присутність збільшиться удвічі. Якщо так станеться, у НАТО розглядатимуть різку зміну розташування своїх підрозділів», - заявив канцлер військового відомства Естонії Кусті Салм.

Росія та Білорусія почнуть активну фазу навчань біля українського кордону | Новини світу

А на тлі загрози російського вторгнення НАТО посилює східний фланг. Лондон перекидає до Естонії вісімсот п'ятдесят військовослужбовців. Британські війська вже приєдналися до проведення спільних навчань у балтійській країні. Вишколи відбуватимуться в рамках оборонної місії на тлі зростання російської загрози біля українського кордону.

А з Німеччини до Румунії вирушила вражаюча колона американських військових разом із технікою. За словами полковника США Джо Юерса, у фокусі їхньої місії - зміцнити Альянс та заспокоїти союзників.

У Польщі на прибуття більшої кількості американських військових очікують у неділю. Загальна їхня кількість зросте до двох тисяч. А от Іспанія посилить кордони Болгарії чотирма винищувачами F-35 та понад сотнею розвідників. За повідомленням міністерства оборони Іспанії перші літаки приземляться у Болгарії не пізніше цього тижня.

В МЗС Росії вже назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

Британські війська приєдналися до проведення спільних навчань в Естонії | Новини світу

Водночас Росія нарощує військову присутність і на воді: держава-агресорка перекидає до Чорного моря ще шість десантних кораблів, зокрема, ракетні фрегати та підводні човни.

Таким чином російська десантна флотилія, яка перебуває на ходу біля берегів України, зросте - до 12. Це рекордна кількість: за оцінками моніторингової групи BlackSeaNews. Для розуміння: під час операції з окупації Криму Росія задіяла чотири десантні кораблі. У заяві Міноборони Росії повідомили, що флот «у плановому порядку» візьме участь у військових навчаннях у Чорному морі.

Аналітики ж української моніторингової групи BlackSeaNews припускають, навчання можуть використати для висадки десанту у разі загострення ситуації. Сформована у Чорному морі група з 12 великих кораблів здатна перевозити 250 бойових машин та до 4,5 тисяч десантників.

Росія перекинула у Чорне море додатково шість десантних кораблів

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