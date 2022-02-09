Німеччина підтвердила зустріч у "нормандському форматі"

Радники "нормандської четвірки" зустрінуться в четвер у Берліні / elysee.fr

Радники "нормандської четвірки" зустрінуться 10 лютого в Берліні.

Офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив, що в четвер, 10 лютого, в Берліні відбудеться зустрічі представників країн "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це Бюхнер заявив журналістам у Берліні в середу, 9 лютого, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що завтра відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників чотирьох країн", ­– сказав представник німецького уряду.

Він додав, що мета зустрічі ­– скоротити розбіжності у позиціях її учасників, і представники країн підтвердили бажання працювати в цьому напрямку.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що найближча зустріч у "нормандському форматі" відбудеться на рівні політрадників 10 лютого у Берліні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до участі в зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Зустріч президентів: що обговорили Макрон і Зеленський

Читайте також: