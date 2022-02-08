Макрон, Шольц і Дуда зустрілися в Берліні, аби запобігти війні в Європі

Макрон, Шольц і Дуда зустрілися в Берліні, аби запобігти війні в Європі

"Наша спільна мета - запобігти війні в Європі", - сказали лідери Франції, Німеччини та Польщі.

У Берліні розпочалася зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди. Мета переговорів - зберегти мир в Європі.

Про це повідомляє France 24.

Канцлер ФРН Шольц розповів, що очільники трьох країн обговорять під час переговорів шляхи деескалації напруженості через нарощування російської армії на кордоні з Україною.

"Наша спільна мета - запобігти війні в Європі", - сказав Шольц разом з президентом Макроном і президентом Дудою перед переговорами в канцелярії Німеччини.

Своє чергою польський президент Анджей Дуда в певнений, що війні все ще можна уникнути, послабивши напруженість Росії щодо України. "Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже говорив, це наразі наше головне завдання. Я вірю, що ми цього досягнемо. На мою думку, сьогодні найважливіше - це єдність і солідарність", - сказав Дуда.

Третій лідер переговорів - французький президент, який прибув до Берліна з України після робочого візиту, закликав до твердого діалогу з Росією для врегулювання конфлікту в Україні. " Ми повинні разом знайти шляхи та засоби для ведення твердого діалогу з РФ, який він назвав "єдиним шляхом до миру в Україні" , - зазначив Макрон.

Нагадаємо, після учорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. За результатами перемовин, Україна та франції погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів “нормандського формату”. Також на цій зустрічі йшлося про співробітництво між Україною та Францією.

Візит Макрона: про що йшлося на зустрічі президентів Франції та України

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