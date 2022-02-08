Макрон, Шольц и Дуда встретились в Берлине, чтобы предотвратить войну в Европе

Макрон, Шольц и Дуда встретились в Берлине, чтобы предотвратить войну в Европе

"Наша общая цель — предотвратить войну в Европе", — сказали лидеры Франции, Германии и Польши.

В Берлине началась встреча лидеров Германии, Франции и Польши Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды. Цель переговоров – сохранить мир в Европе.

Об этом сообщает France 24.

Канцлер ФРГ Шольц рассказал, что главы трех стран обсудят в ходе переговоров пути деэскалации напряженности из-за наращивания российской армии на границе с Украиной.

"Наша общая цель — предотвратить войну в Европе", — сказал Шольц вместе с президентом Макроном и президентом Дудой перед переговорами в канцелярии Германии.

В свою очередь польский президент Анджей Дуда уверен, что войне все еще можно избежать, ослабив напряженность России по отношению к Украине. "Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже говорил, это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы этого достигнем. По-моему, сегодня самое важное — это единство и солидарность", — сказал Дуда.

Третий лидер переговоров – французский президент, прибывший в Берлин из Украины после рабочего визита, призвал к жесткому диалогу с Россией для урегулирования конфликта в Украине. " Мы должны вместе найти пути и средства для ведения твердого диалога с РФ, который он назвал "единственным путем к миру в Украине", — отметил Макрон.

Напомним, после вчерашней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 8 февраля, прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам переговоров Украина и Франция согласились в необходимости продолжения диалога по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне лидеров "нормандского формата". Также на этой встрече речь шла о сотрудничестве между Украиной и Францией.

Визит Макрона: о чем шла речь на встрече президентов Франции и Украины

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