Боррель не думає, що доведеться постати перед негайними та класичними бойовими діями / Associated Press

"Як Гітлер напав на Радянський Союз": Боррель провів історичні паралелі на тлі російської агресії проти України

"Як Гітлер напав на Радянський Союз": Боррель провів історичні паралелі на тлі російської агресії проти України

Євродипломат водночас заявив, що нарощування сил Росії вздовж кордонів України призвело до найгострішої безпекової кризи з часів завершення холодної війни.

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель назвав малоймовірним те, що можливе вторгнення Росії до України може виглядати, як напад Адольфа Гітлера на Радянський Союз 1941 року.

Про це Боррель заявив у Вашингтоні в межах дискусії "Бесіди Жана Моне" у вівторок, 8 лютого.

"Я б не казав, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, на зразок Другої Світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му", – сказав Боррель.

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Голова євродипломатії додав, що зараз найбільш критичний момент від завершення холодної війни. Проте він не думає, що доведеться постати перед негайними та класичними бойовими діями з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій.

"Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ступаючи своїм чоботом на її землю. Але, окрім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу", – додав Боррель.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну. При цьому Байден наголосив, що попередив Путіна про непіднімні наслідки для економіки Росії в такому разі.

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