Двоє чоловіків перестріли в нічному парку, одного жінка застрелила: подробиці вбивства в Одесі

За скоєне жінці загрожує 15 років позбавлення волі.

Стали відомі деталі нічного вбивства в Одесі, де іноземка застрелила 22-річного хлопця у парку. Хлопець схопив її за руку, а 35-річна жінка дістала із сумки пістолет під патрон Флобера і впритул вистрілила у нього. Від отриманого поранення хлопець помер на місці. Відомо, що це не бойова зброя, найчастіше використовується для спортивної стрільби. Ні дозволів, ні реєстрації власникам не треба.

Чому ж куля виявилася смертельною – йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вбивство сталося у парку на Олексіївські площі. Двоє чоловіків у темряві зупинили жінку. Один взяв її за руку, але раптом пролунав постріл і він падає на землю. Жінка тікає спочатку в сусідню продуктову крамницю. На місце події працювала охоронна фірма та поліція. Вони встановили, що пістолет, з якого було здійснено постріл, перебував на сходах сусіднього з магазином будинку, в каналі ствола були відсутні набої. Жінки на місці не було.

Віктор Дудка, начальник відділення поліції №3, розповів, особу по гарячих слідах затримано. Дії фігурантки слідчі кваліфікували як умисне вбивство і оголосили про підозру. Вже у райвідділку жінка – громадянка з Молдови, розповіла свою версію подій: "Я дістала пістолет, тому що я хотіла злякати їх. Той, який був зі спини він мене, взяв за руку, і я вистрілила, навіть не знаючи куди. Другий побіг до нього і каже: "Ти його вбила".

В Одесі іноземка застрелила хлопця

Експерти, що досліджують зброю, розповідають: постріл був зроблений з двозарядного пістолета турецького виробництва упритул. Згодом експерти мають встановити, чи не був патрон кустарного виробництва, в якому суттєво збільшили заряд, і чи це могло призвести до таких наслідків.

Інструктор з вогневої підготовки Тарс Чумаченко каже: найбільша помилка власників пістолетів та револьверів під патрон Флобера в тому, що вони вважають зброю іграшковою. Адже її можна вільно придбати в інтернеті. Не потрібен ні дозвіл, ні реєстрація.

Наразі жінка, яка підозрюється в умисному вбивстві, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі мають визначити, чи був це захист, чи навмисне вбивство, за скоєння якого жінці загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у житловому районі Києва у власній оселі чоловік застрелив свою цивільну дружину. За словами підозрюваного, взяв зброю до рук заради розваги.

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Автори: Сергій Осадчук. Сергій Галанюк, Одеса ТСН 1+1 Спецкор 2+2