Голова МЗС Іспанії перед візитом до Києва заявив, що "ніхто не готується до війни"

Альбарес заявив, що "не розглядає війну навіть як гіпотезу".
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес напередодні свого візиту до України заявив, що не розглядає війну з Росією навіть як гіпотезу.
Про це повідомляє Reuters.
Посадовець прибуде до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною і допомогти знизити напруженість у відносинах з Росією, яка зосередила війська на кордоні.
"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва і зустрічі з моїм українським колегою полягає в тому, щоб переконатися, що діалог і дипломатія є способом вирішення будь-якої суперечки", – сказав Альбарес.
"Всі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", – додав він.
За інформацією видання, голова МЗС Іспанії зустрінеться 9 лютого з головою МЗС України Дмитром Кулебою, а 10 лютого – з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Нагадаємо, 8 лютого Столтенберг заявив, що загроза нового вторгнення Росії до України підвищується.
Перед цим у Пентагоні заявили, що не мають розвідувальних даних щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії до України.
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