Росія стягує вже військові кораблі до Чорного моря

У Чорному морі росіяни нібито мають влаштувати навчання.
Російські військові кораблі у Чорному морі. Держава-агресорка збільшила військову присутність поряд з Україною вже на воді.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів увійшли до Чорного моря. Загалом, у цьому загоні їх шість - половина вже пройшла протоку Дарданелли, а половина - зробить це незабаром.
У Чорному морі росіяни нібито мають влаштувати навчання. Саме цей привід - проведення навчань - Москва використовує для накопичення військ на кордонах нашої держави і ймовірної підготовки військового вторгнення.
Аналітики української моніторингової групи BlackSeaNews припускають, що для цього Кремль зможе використати і флот - у Чорному морі Росія формує групу з 12 великих десантних кораблів, здатних перевозити 250 бойових машин та до чотирьох з половиною тисяч десантників, які завдяки своєму розміщенню за потреби зможуть брати участь у нападі ще й в Азовському морі.
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