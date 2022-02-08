Россия уже стягивает военные корабли к Черному морю

В Черном море россияне якобы должны устроить учения.
Российские военные корабли в Черном море. Государство-агрессор увеличило военное присутствие рядом с Украиной уже на воде.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Десантные корабли из Балтийского и Северного флотов вошли в Черное море. Всего, в этом отряде их шесть – половина уже прошла пролив Дарданеллы, а половина – сделает это вскоре.
В Черном море россияне якобы должны устроить учения. Именно этот повод – проведение учений – Москва использует для накопления войск на границах нашего государства и вероятной подготовки военного вторжения.
Аналитики украинской мониторинговой группы BlackSeaNews предполагают, что для этого Кремль сможет использовать и флот — в Черном море Россия формирует группу из 12 крупных десантных кораблей, способных перевозить 250 боевых машин и до четырех с половиной тысяч десантников, которые благодаря своему размещению смогут участвовать в нападении еще и в Азовском море.
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