В'ячеслав Узелков одружується вдруге

Про зміни в особистому житті боксер повідомив самостійно.

Український боксер, фітнес-тренер В'ячеслав Узелков приголомшив шанувальників неочікуваною інформацією.

Так, чоловік заявив, що вдруге збирається одружитися. Про особисте знаменитість повідомив в Instagram під час спілкування з шанувальниками у сторіз. На запитання фанів, що давно про боксера нічого не було чутно і як наразі його справи, Узелков відповів коротко: "Я одружуюсь".

Узелков був лаконічний / instagram.com/uzelkov_official

Ані про те, хто стане його новою дружиною, коли відбудеться весілля та інших подробиць спортсмен розголошувати не став. А свій пост він супроводив чорно-білим кадром, на якому цілуються діти.

Зазначимо, що у листопаді 2021-го В'ячеслав Узелков вперше заговорив про нові стосунки. Тоді він поділився, що вони знайомі дуже давно, що коханій "трішки більше 30 років" та зазначив, що поки вони не живуть разом. Тоді ж Узелков наголосив, що "колись він вже кричав на весь світ, що кохає", тож тепер ніхто про це не знатиме і це його ідея – приховувати стосунки.

Кохану Узелков приховує, але руку її показав / instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, що В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнестренеркою Мариною Боржемською. Пара, яка виховує двох дітей, гучно розлучилася 2018 року. Спортсмен досить довго не міг забути кохану та жалкував про розрив.

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

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