Вячеслав Узелков женится во второй раз

Об изменениях в личной жизни боксер сообщил самостоятельно.

Украинский боксер, фитнес-тренер Вячеслав Узелков ошеломил поклонников неожиданной информацией.

Так, мужчина заявил, что второй раз собирается жениться. О личном знаменитость сообщил в Instagram во время общения с поклонниками в сторис. На вопрос фанатов, что давно о боксере ничего не было слышно и как сейчас его дела, Узелков ответил коротко: "Я женюсь".

Узелков был лаконичен / instagram.com/uzelkov_official

Ни о том, кто станет его новой женой, когда состоится свадьба и другие подробности спортсмен говорить не стал. А свой пост он сопроводил черно-белым кадром, на котором целуются дети.

Отметим, что в ноябре 2021 года Вячеслав Узелков впервые заговорил о новых отношениях. Тогда он поделился, что они с возлюбленной знакомы очень давно, что любимой "чуть больше 30 лет" и отметил, что пока они не живут вместе. Тогда же Узелков подчеркнул, что "когда-то он уже кричал на весь мир, что любит", поэтому теперь никто об этом не узнает и это его идея — скрывать отношения.

Возлюбленную Узелков скрывает, но руку ее показал / instagram.com/uzelkov_official

Напомним, что Вячеслав Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Пара, воспитывающая двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

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