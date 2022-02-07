Экс-жена Узелкова подурачилась с 9-летней дочерью на смешных видео

Марина и Оливия сняли импровизированный клип.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – решила начать неделю позитивно.

Фитнестренер и вместе с 9-летней дочерью Оливией овладевают платформой TikTok и сняли веселые ролики. Так, девушки подурачились на камеру. Марина с дочкой примеряли один клетчатый пиджак и поочередно снимали импровизированный клип. В частности, они позировали на столе, в ванной, с утюгом в руках и даже на подоконнике.

Для просмотра видео листайте вправо

"Энергично и ярко врываемся в понедельник! И вам желаем так же", – написала Боржемская.

В комментариях родственники собрали кучу положительных комментариев.

Супер! Спасибо за настроение! Оливия – очень артистичная!

Бомба! Мариночка, извините, но Оливка была круче

Класс! Вот это заряд на всю неделю получили! Умнички!

Читайте также: