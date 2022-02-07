Двое россиян пытались попасть в Украину с территории Беларуси: фото

Чтобы пересечь границу с недействительными тестами на COVID-19, они предложили 6 тысяч рублей взятки.

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники не пропустили на территорию Украины двух граждан РФ, прибывших автомобилем из Беларуси.

Об этом сообщили в понедельник, 7 февраля, в пресс-службе ГПСУ.

Россияне в возрасте 25 и 27 лет, кроме паспортов, предъявили пограничникам сертификаты лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, вызвавшие подозрение в их подлинности. На подделку указывали очевидные признаки, к тому же при считывании QR-кода в международной системе о них не было никакой информации.

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Во время общения с пограничниками один из иностранцев попытался договориться о пересечении границы с помощью взятки, предложив 6 тысяч российских рублей (около 75 долларов США).

В результате, кроме того, что россиянам запретили въезд в Украину, по факту попытки подкупить пограничников в полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Напомним, ранее в аэропорту "Киев" пограничники завернули российскую модель. Россиянка незаконно ездила в Крым.

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