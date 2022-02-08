Українські банки встановили історичний рекорд прибутковості - НБУ

Досягти рекордних показників вдалося завдяки зростанню операційної ефективності та істотному скороченню відрахувань до резервів.

Прибуток банківського сектору 2021 року сягнув історичного максимуму – 77,5 млрд грн. Це на 95% перевищує кризовий 2020 рік та на 33% більше за докризовий 2019 рік. Також зросла рентабельність капіталу сектору – до 35,2% порівняно з 19,2% 2020 року.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Як пояснють у Нацбанку, досягти рекордних показників вдалося завдяки двом факторам:

зростанню операційної ефективності, істотному скороченню відрахувань до резервів.

"Річний приріст чистого процентного та комісійного доходів становив 39% та 25% відповідно. Цьому сприяло збільшення процентних доходів від кредитування, яке суттєво пожвавилося після кризи. Подальше зростання обсягу безготівкових операцій забезпечило збільшення комісійних доходів банків. Чисті процентні та комісійні доходи зростали швидше за операційні витрати, що покращило підвищило операційну ефективність банків", - зазначають у пресцентрі НБУ.

Таким чином відрахування до резервів під кредити за рік скоротилися на 58%. Крім того, були розформовані раніше зарезервовані кошти, пов’язані з юридичними ризиками.

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За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, такий фінансовий результат 2021 року підтверджує відмінний стан банківського сектору: він стійкий, ефективний, цікавий для інвесторів та здатний підтримати економіку ресурсом.

"Це результат величезної системної роботи останніх років. Рекордна прибутковість та наявний запас капіталу свідчать про готовність банків до запровадження нових регуляторних вимог для підвищення стійкості перед майбутніми викликами та збереження фінансової стабільності", – зазначив він.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в січні зменшилися на 5%. Падіння зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

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