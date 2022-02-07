Осадча та Горбунов показали, куди втекли святкувати 5-річчя шлюбу

Зіркова пара влаштувала собі романтичний вікенд.

Зіркове подружжя Юрій Горбунов та Катерина Осадча 3 лютого відсвяткували річницю подружнього життя.

Закохані обмінялися обітницями п'ять років тому. Цю важливу для їхньої родини дату ведучі "Голосу країни-12" вирішили відсвяткувати по-особливому. Так, Катерина та Юрій втекли до найромантичнішого місця на планеті – у Париж.

Про святкову втечу у Instagram розповіла Осадча. Вона запостила ролик і показала, як вони з чоловіком гарно провели час удвох та відсвяткували.

"Наша святкова втеча в Париж. Наші п'ять років шлюбу будемо пам'ятати такими", - підписала відео Катерина.

На кадрах закохані позують на фоні Ейфелевої вежі, п'ють шампанське, показують, як романтично їм прикрасили готельний номер та поділилися, як гуляли вулицями Парижа.

Своєю чергою, шанувальники привітали закоханих та побажали їм ще довгих років щасливого подружнього життя: "Гарнюні. Вітаю. Милуюся вашою парою. Ви молодці", "мої вітання. Нехай щастя триває нескінченно", "вітаю вас. Ви дуже красива та щаслива пара! Люблю вас".

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