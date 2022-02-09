В Одесі артист вчився перші три класи школи.

Російський шоумен Максим Галкін показав будинок в Одесі, у якому жив.

Так, батько знаменитості був військовим. Коли майбутній зірці було три роки, сім'я переїхала з Росії до Німеччини. А 1983 року, коли тато семирічного Максима став генералом, родина переїхала до Одеси.

Прихильники артиста поцікавилися у нього, де саме він жив. У відповідь, в сторіз свого фотоблогу коханий співачки Алли Пугачової опублікував світлину будинку, який розташований на Французькому бульварі. Як зазначив зірка, він мешкав на сьомому поверсі "Блакитної мрії", який в народі називали "генеральським" будинком.

Будинок в Одесі, де жив Максим Галкін / instagram.com/maxgalkinru

Зауважимо, в Одесі Галкін провчився перші три класи школи.

Нагадаємо, що 2015 року Максим Галкін потрапив до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України" (АР Крим). Йдеться про поїздку Галкіна до Криму 2014 року, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

У листопаді минулого року Галкін опинився у "чорному списку" Мінкульту. Як йдеться у відповіді СБУ, гуморист "провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію".

Читайте також: