Максим Галкин показал дом в Одессе, в котором жил

В Одессе артист учился в первых трех классах школы.

Российский шоумен Максим Галкин показал дом в Одессе, где жил.

Так, отец знаменитости был военным. Когда будущей звезде было три года, семья переехала из России в Германию. А в 1983 году, когда папа семилетнего Максима стал генералом, семья переехала в Одессу.

Поклонники артиста поинтересовались у него, где именно он жил. В ответ, в сторис своего фотоблога любимый певицы Аллы Пугачевой опубликовал фото дома, расположенного на Французском бульваре. Как отметил звезда, он жил на седьмом этаже "Голубой мечты", который в народе называли "генеральским" домом.

Дом в Одессе, где жил Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

В Одессе Галкин проучился первые три класса школы.

Напомним, что в 2015 году Максим Галкин попал в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" (АР Крым). Речь идет о поездке Галкина в Крым в 2014 году, где он принял участие в концерте "День России", который проходил на площади в Ялте.

В ноябре в прошлом году Галкин оказался в черном списке Минкульта. Как говорится в ответе СБУ, юморист "провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию".

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