Германия подтвердила встречу в "нормандском формате"

Советники "нормандской четверки" встретятся в четверг в Берлине / elysee.fr

Советники "нормандской четверки" встретятся 10 февраля в Берлине.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что в четверг, 10 февраля, в Берлине состоится встреча представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Бюхнер заявил журналистам в Берлине в среду, 9 февраля, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Могу подтвердить, что завтра состоится встреча внешнеполитических советников четырех стран", – сказал представитель германского правительства.

Он добавил, что цель встречи – сократить разногласия в позициях ее участников, и представители стран подтвердили желание работать в этом направлении.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ближайшая встреча в "нормандском формате" состоится на уровне политсоветников 10 февраля в Берлине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к участию во встрече лидеров "нормандской четверки".

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