Спал на полу и ел у соседей: в Харькове мать издевалась над 12-летним сыном

Мальчика из семьи временно изъяли и доставили в детскую больницу.
В Харькове мальчик скитался по соседям и просил у них есть из-за того, что мать пьянствовала и часто отсутствовала дома.
Об этом сообщают "Харьковские известия".
В Харькове соцслужбы проверили одну из семей в Новобаварском районе. Они шокировались увиденным.
В жилье было холодно, грязно, всюду был беспорядок. У мальчика не оказалось даже кровати. Он спал на матрасе на полу. Пищи в доме тоже не было. Выяснилось, что мальчика подкармливала соседка, потому что его мать постоянно пьянствовала у знакомых и не заботилась о сыне.
Мальчика из семьи временно изъяли и доставили в детскую больницу для медицинского обследования.
Напомним, что Херсонской области, в одном из сел Юбилейной территориальной общины, ювенальные полицейские и служба по делам детей из-за злостного родительского упущения изъяли из семьи 9-летнего мальчика.
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