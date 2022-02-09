Спал на полу и ел у соседей: в Харькове мать издевалась над 12-летним сыном

Спал на полу и ел у соседей: в Харькове мать издевалась над 12-летним сыном

Мальчика из семьи временно изъяли и доставили в детскую больницу.

В Харькове мальчик скитался по соседям и просил у них есть из-за того, что мать пьянствовала и часто отсутствовала дома.

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Об этом сообщают "Харьковские известия".

В Харькове соцслужбы проверили одну из семей в Новобаварском районе. Они шокировались увиденным.

В жилье было холодно, грязно, всюду был беспорядок. У мальчика не оказалось даже кровати. Он спал на матрасе на полу. Пищи в доме тоже не было. Выяснилось, что мальчика подкармливала соседка, потому что его мать постоянно пьянствовала у знакомых и не заботилась о сыне.

Мальчика из семьи временно изъяли и доставили в детскую больницу для медицинского обследования.

Напомним, что Херсонской области, в одном из сел Юбилейной территориальной общины, ювенальные полицейские и служба по делам детей из-за злостного родительского упущения изъяли из семьи 9-летнего мальчика.

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