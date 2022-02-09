Санкции за агрессию: какой удар может потерпеть экономика России

Санкции за агрессию: какой удар может потерпеть экономика России

Аналитики считают, что Россия не будет начинать военные действия из-за больших военных и экономических затрат.

Рейтинговое агентство Moody's описало возможные экономические последствия вторжения России в Украину, а также последствия санкций, которые, соответственно, введут западные страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор от Moody's, который есть в распоряжении издания.

"Наша базовая оценка состоит в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту", – говорится в обзоре агентства.

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В то же время там отметили, что если вторжение таки произойдет, это приведет к падению кредитных рейтингов обеих стран.

По мнению аналитиков, ограничения могут коснуться вторичного рынка государственных долговых обязательств, возможности доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT и включения крупных российских госбанков в черный список США. Попадание в этот список может привести к самым серьезным экономическим последствиям, ведь таким ограничениям будут вынуждены подражать и неамериканские компании под угрозой санкций.

Последствия отключения от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, то это не остановит трансграничные платежи российских компаний. Тем не менее, они будут искать альтернативные способы финансовых сообщений. В этом контексте Moody's отметили, что российский аналог международной системы пока не сможет компенсировать возможные потери. В то же время вероятные санкции против госдолга РФ российские банки смогут компенсировать даже при экстремальном сценарии.

"В пределах сценария, который является маловероятным и очень отдаленным, жесткие санкции приведут к отсрочке выплат по внешнему долгу РФ, что будет означать дефолт по нашим определениям и повлечет за собой снижение рейтинга", – заявил старший кредитный аналитик Moody's Эван Вольман, сообщает "Интерфакс".

Санкции против России могут также повлиять на инвестиционную активность и потенциал роста ВВП, и рост реальных доходов населения. В таком случае рост ВВП может замедлиться до 2% в 2022 году и до 1,5% в 2023 году.

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