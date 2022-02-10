Великобритания одобрила самые жесткие санкции против России

Они будут введены в случае нападения РФ на Украину.

Правительство Великобритании 10 февраля одобрило закон, касающийся самых жестких санкций против России в рамках мер, призывающих Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба британского парламента.

"Отныне Великобритания может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России структурам и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцам, директорам и доверенных лиц", — говорится в пресс-релизе.

Согласно решению правительство Британии может вводить ограничения против компаний РФ и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных промышленностей:

химической;

оборонной;

добывающей;

а также секторов информации, связи, цифровых технологий и финансовых услуг.

"Мы призываем Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии. Если Россия будет продолжать свою агрессию в отношении Украины, Великобритания и ее партнеры будут без колебаний действовать", — прокомментировала глава МИД Британии Лиз Трасс.

Напомним, ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину – от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.