Боевые группы НАТО планируют надолго разместить в Черном море

Столтенберг заявил, что НАТО – оборонный альянс и его цель – сохранение мира.

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп в Черноморском регионе, в частности в Румынии.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной с премьером Великобритании Борисом Джонсоном пресс-конференции в четверг, 10 февраля.

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Столтенберг в очередной раз напомнил, что НАТО – оборонный альянс, его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта и союзники это делают совместными усилиями. Он также сообщил, что альянс сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей. Второе – мы повысили готовность наших сил, которые в случае необходимости можем усилить", – заявил Столтенберг.

"И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части альянса. Сегодня мы имеем боевые группы в странах Балтии и Польши. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – сообщил генсек НАТО.

Напомним, 8 февраля Столтенберг заявил, что риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

10 февраля Джонсон заявил со ссылкой на данные британской разведки, что следующие несколько дней будут самыми опасными из-за концентрации войск России на границе с Украиной.

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