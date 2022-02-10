В центре Херсона произошла стрельба: полиция раскрыла детали

Раненого мужчину доставили в больницу.

В центре Херсона произошла стрельба вблизи одного из развлекательных заведений, в результате которой один человек ранен. Полиция установила, что к стрельбе причастны пять человек. Одного из них уже задержали.

Об этом говорится на странице полиции Херсонской области в Facebook.

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О стрельбе в полицию сообщил горожанин. Группа из пяти мужчин несколько раз выстрелила в неизвестного вблизи развлекательного заведения и скрылась на автомобиле.

После получения этой информации на территории Херсона была введена полицейская операция "Сирена".

У пострадавшего 50-летнего мужчины врачи предварительно диагностировали многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического оружия.

Полицейские установили причастных к нападению – это пятеро мужчин. Одного из подозреваемых правоохранители задержали по месту жительства. Местонахождение еще четырех человек устанавливают.

Задержанный был помещен в изолятор временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". За это грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Напомним, в винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.

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