В Херсонской области произошла стрельба из-за девушки

Хулигана задержали, а пострадавшего доставили в больницу.

В городе Новая Каховка вблизи бара между двумя мужчинами возник конфликт со стрельбой. Мужчины поссорились из-за девушки.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с 35-летним местным жителем произвел несколько выстрелов вверх и один выстрел в стопу. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

На месте полицейские обнаружили 4 гильзы калибра 9 мм. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время осмотра его дома полицейские обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.

В настоящее время подозреваемый задержан.

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