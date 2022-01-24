В Херсонской области произошла стрельба из-за девушки

Хулигана задержали, а пострадавшего доставили в больницу.
В городе Новая Каховка вблизи бара между двумя мужчинами возник конфликт со стрельбой. Мужчины поссорились из-за девушки.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с 35-летним местным жителем произвел несколько выстрелов вверх и один выстрел в стопу. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
На месте полицейские обнаружили 4 гильзы калибра 9 мм. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время осмотра его дома полицейские обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.
В настоящее время подозреваемый задержан.
Напомним, в винницком ночном клубе конфликт двух компаний перерос в драку, а затем раздались выстрелы. Чтобы задержать стрелка, полиции пришлось проводить спецоперацию, потому что молодой человек с пистолетом закрылся в туалете.
Читайте также: