У Херсонській області сталася стрілянина через дівчину

Хулігана затримали, а постраждалого доправили до лікарні.

У місті Нова Каховка поблизу бару між двома чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Чоловіки посварилися через дівчину.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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На місці події поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, під час сварки з 35-річним місцевим жителем здійснив кілька пострілів угору та один постріл йому у стопу. Потерпілого доправили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

На місці поліцейські знайшли 4 гільзи калібру 9 мм. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 33-річний містянин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час огляду його оселі поліцейські знайшли предмет, схожий на травматичний пістолет.

Наразі підозрюваний затриманий.

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Нагадаємо, у вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній переріс у бійку, а потім пролунали постріли. Щоб затримати стрільця, поліції довелося проводити спецоперацію, бо молодик із пістолетом зачинився у вбиральні.