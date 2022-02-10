В США произошла стрельба в школе: есть раненые

В США произошла стрельба в школе: есть раненые

Неизвестный на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов, от которых пострадали школьник и охранник.

В средней школе в американском городе Баффало, что в штате Нью-Йорк произошла стрельба.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на сообщение полиции.

Ранения получили два человека.

По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.

Неизвестный на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов, от которых пострадали школьник и охранник. Стрелявший остается на свободе, его ищет полиция.

Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.

Находящийся неподалеку от школы Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.

Также читайте В США неизвестный открыл стрельбу в институте

Напомним, в штате Миннесота неизвестные открыли огонь на крыльце школы. Один ученик погиб, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Стрелки скрылись, пока их ищут.

А в Виргинии мужчина пытался прорваться внутрь частного колледжа. Его заметили охранники заведения и сразу вызвали полицию. После непродолжительного общения мужчина расстрелял двух полицейских.

Читайте также:

Новости мира: в автобусе в Калифорнии мужчина устроил стрельбу