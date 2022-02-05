В США неизвестный открыл стрельбу в институте

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На территории Технологического института Вирджинии в Соединенных Штатах произошла стрельба, есть пострадавшие. В настоящее время кампус и прилегающие к нему районы оцеплены полицейскими.

Об этом пишет издание New York Post.

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По данным полиции, поступил сигнал о вооруженном человеке рядом с университетом. Вскоре студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за существующей опасности.

В больницу попали несколько человек, точное количество пострадавших не называется. Также нет информации, удалось ли задержать человека, открывшего стрельбу.

Multiple ambulances respondent to a possible shooting scene in owntown Blacksburg, VA #blacksburg pic.twitter.com/YXHmQVg5jP — Mark Skaggs (@markskaggs10) 5 февраля 2022

Напомним, в штате Миннесота неизвестные открыли огонь на крыльце школы. Один ученик погиб, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Стрелки скрылись, пока их ищут.

А в Виргинии мужчина пытался прорваться внутрь частного колледжа. Его заметили охранники заведения и сразу вызвали полицию. После непродолжительного общения мужчина расстрелял двух полицейских.

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