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В США неизвестный открыл стрельбу в институте

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В США неизвестный открыл стрельбу в институте

https://ua.depositphotos.com/

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На территории Технологического института Вирджинии в Соединенных Штатах произошла стрельба, есть пострадавшие. В настоящее время кампус и прилегающие к нему районы оцеплены полицейскими.

Об этом пишет издание New York Post.

По данным полиции, поступил сигнал о вооруженном человеке рядом с университетом. Вскоре студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за существующей опасности.

В больницу попали несколько человек, точное количество пострадавших не называется. Также нет информации, удалось ли задержать человека, открывшего стрельбу.

Напомним, в штате Миннесота неизвестные открыли огонь на крыльце школы. Один ученик погиб, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Стрелки скрылись, пока их ищут.

А в Виргинии мужчина пытался прорваться внутрь частного колледжа. Его заметили охранники заведения и сразу вызвали полицию. После непродолжительного общения мужчина расстрелял двух полицейских.

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