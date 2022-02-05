У США невідомий відкрив стрілянину в інституті

У США невідомий відкрив стрілянину в інституті

За попередніми даними, є постраждалі.

На території Технологічного інституту Вірджинії у Сполучених Штатах відбулася стрілянина, є постраждалі. Наразі кампус та прилеглі до нього райони оточені поліцейськими.

Про це пише видання New York Post.

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За даними поліції, надійшов сигнал про озброєну людину поруч із університетом. Незабаром студентів попросили залишатися вдома і не виходити через існуючу небезпеку.

До лікарні потрапили кілька людей, точна кількість постраждалих не називається. Також немає інформації, чи вдалося затримати людину, яка відкрила стрілянину.

Multiple ambulances responding to a possible shooting scene in downtown Blacksburg, VA #blacksburg pic.twitter.com/YXHmQVg5jP — Mark Skaggs (@markskaggs10) February 5, 2022

Нагадаємо, в штаті Міннесота невідомі відкрили вогонь на ґанку школи. Один учень загинув, іншого доправили до лікарні у тяжкому стані. Стрілки втекли, наразі їх шукають.

А у Вірджинії чоловік намагався прорватися всередину приватного коледжа. Його помітили охоронці закладу і одразу викликали поліцію. Після нетривалого спілкування чоловік розстріляв двох поліцейських.

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