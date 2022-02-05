У США невідомий відкрив стрілянину в інституті 

За попередніми даними, є постраждалі.
На території Технологічного інституту Вірджинії у Сполучених Штатах відбулася стрілянина, є постраждалі. Наразі кампус та прилеглі до нього райони оточені поліцейськими.
Про це пише видання New York Post.
За даними поліції, надійшов сигнал про озброєну людину поруч із університетом. Незабаром студентів попросили залишатися вдома і не виходити через існуючу небезпеку.
До лікарні потрапили кілька людей, точна кількість постраждалих не називається. Також немає інформації, чи вдалося затримати людину, яка відкрила стрілянину.
Multiple ambulances responding to a possible shooting scene in downtown Blacksburg, VA #blacksburg pic.twitter.com/YXHmQVg5jP— Mark Skaggs (@markskaggs10) February 5, 2022
Нагадаємо, в штаті Міннесота невідомі відкрили вогонь на ґанку школи. Один учень загинув, іншого доправили до лікарні у тяжкому стані. Стрілки втекли, наразі їх шукають.
А у Вірджинії чоловік намагався прорватися всередину приватного коледжа. Його помітили охоронці закладу і одразу викликали поліцію. Після нетривалого спілкування чоловік розстріляв двох поліцейських.
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