У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблі

У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблі

За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.

Мінімум чотири особи загинули, ще одна отримала поранення внаслідок стрілянини на домашній вечірці в американському місті Інглвуд.

Про це повідомляє місцеве відділення телеканалу CBS.

За його інформацією, інцидент стався вранці в неділю. Потерпілого госпіталізовано, лікарі оцінюють його стан як критичний.

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Поліція веде розслідування того, що сталося. За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.

Раніше в середній школі в американському місті Арлінгтон (штат Техас) сталася стрілянина під час бійки за участю 18-річного учня Тімоті Сімпкінса. Четверо людей постраждали, троє з них госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Раніше в американському штаті Джорджія в результаті стрілянини під час студентської вечірки у Форт-Веллі загинула одна людина, а ще семеро отримали поранення.

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