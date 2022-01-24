У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблі

За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.
Мінімум чотири особи загинули, ще одна отримала поранення внаслідок стрілянини на домашній вечірці в американському місті Інглвуд.
Про це повідомляє місцеве відділення телеканалу CBS.
За його інформацією, інцидент стався вранці в неділю. Потерпілого госпіталізовано, лікарі оцінюють його стан як критичний.
Поліція веде розслідування того, що сталося. За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.
Раніше в середній школі в американському місті Арлінгтон (штат Техас) сталася стрілянина під час бійки за участю 18-річного учня Тімоті Сімпкінса. Четверо людей постраждали, троє з них госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Раніше в американському штаті Джорджія в результаті стрілянини під час студентської вечірки у Форт-Веллі загинула одна людина, а ще семеро отримали поранення.
Читайте також:
- У США студентська вечірка завершилася смертельною стріляниною: що відомо
- Кривавий шопінг: у США невідомий влаштував стрілянину в ТРЦ та вбив двох людей
- Отримав 18 куль: у США розстріляли 14-річного хлопчика, який чекав на автобус
- У США шкільна бійка переросла у стрілянину
- У Техасі учень влаштував стрілянину в школі, є поранені: відео
- У Мережі показали відео з місця смертельної стрілянини у пасажирському поїзді до США
- У США невідомий вчинив стрілянину в магазині: загинула як мінімум одна людина
- У школі США невідомий вчинив стрілянину: є постраждалі