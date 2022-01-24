В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие

В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие

По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.

Минимум четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Инглвуд.

Об этом информирует местное отделение телеканала CBS.

По его информации, инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.

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Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.

Ранее в средней школе в американском городе Арлингтон (штат Техас) произошла стрельба во время потасовки с участием 18-летнего ученика Тимоти Симпкинса. Четверо человек пострадали, трое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Велли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.

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