В США на вечеринке произошла стрельба: есть погибшие

По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.
Минимум четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Инглвуд.
Об этом информирует местное отделение телеканала CBS.
По его информации, инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.
Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.
Ранее в средней школе в американском городе Арлингтон (штат Техас) произошла стрельба во время потасовки с участием 18-летнего ученика Тимоти Симпкинса. Четверо человек пострадали, трое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Велли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.
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