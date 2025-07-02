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- Украина
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Россияне ночью атаковали Харьковщину: есть погибший и пострадавшие
Из-за российской атаки вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.
Стали известны последствия вражеской атаки БПЛА на Купянский район Харьковщины .
Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в Телеграмме .
с. Боровское , в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа «Герань-2») вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара, который локализован, достигла 800 м.кв.
К сожалению, погиб и ранен.
с. Волошская Балаклея , в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа «Герань-2») горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .