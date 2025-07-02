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РФ помогла создать производство ударных беспилотников в Северной Корее
Россия помогла КНДР наладить производство ударных дронов типа Шахед — украинская разведка подтвердила участие российских инструкторов в подготовке северокорейских пилотов БПЛА.
Как и говорил еще прошлой осенью, и теперь это подтверждает ГУР - производство "Шахедов"/"Герань" в КНДР уже налажено с помощью России .
Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА, причем как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА.
Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, каким оружием Россия обменивается с Пхеньяном и что означает такое взаимодействие.