РФ помогла создать производство ударных беспилотников в Северной Корее

Беспилотник / © ТСН.ua

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Как и говорил еще прошлой осенью, и теперь это подтверждает ГУР - производство "Шахедов"/"Герань" в КНДР уже налажено с помощью России .

Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА, причем как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА.

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Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, каким оружием Россия обменивается с Пхеньяном и что означает такое взаимодействие.