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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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РФ помогла создать производство ударных беспилотников в Северной Корее

Россия помогла КНДР наладить производство ударных дронов типа Шахед — украинская разведка подтвердила участие российских инструкторов в подготовке северокорейских пилотов БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Как и говорил еще прошлой осенью, и теперь это подтверждает ГУР - производство "Шахедов"/"Герань" в КНДР уже налажено с помощью России .

Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА, причем как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, каким оружием Россия обменивается с Пхеньяном и что означает такое взаимодействие.

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