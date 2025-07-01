Войска КНДР против Украины: Буданов предупредил об опасности

Военные КНДР и диктатор Ким Чен Ин / © Associated Press

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В ближайшее время количество граждан Северной Кореи на территории России существенно увеличится. Однако они будут приобщаться к армии РФ как «добровольцы», а не будут воевать своими отдельными частями, как это было на Курщине.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает youtube-канал «На линии огня».

«Сейчас, к сожалению, мы ждем существенного повышения количества граждан КНДР на территории Российской Федерации. С этого количества, определенное количество будет подписывать контракты. Но это будет выглядеть не так, что КНДР отправило воинов, а что граждане (КНДР — Ред.) добровольно пришли в ряды Вооруженных сил РФ», — говорит руководитель ГУР.

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Буданов озадачил заявлением, что это будут действительно «реальные добровольцы». Можем предположить, что мужчины из КНДР, учитывая крайне низкий уровень жизни, где большинство населения недоедает, будут рады только переслать домой какие-то мизерные копейки.

По словам руководителя ГУР, численность северокорейского контингента составляет 12 тысяч солдат. «Его поддерживают на более или менее одинаковом уровне», — уточнил он.

Участие Китая в войне

«На профессиональном уровне информация о списках граждан КНР, принимавших и принимающих здесь участие, она распространялась, обменивалась этой информацией. Все граждане (Китая — Ред.) дальше продолжают (воевать — ред.)», — говорит глава ГУР.

Он подчеркнул, что главная причина участия северокорейских военных и наемников из Китая — это боевой опыт для их стран.

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«Им нужен боевой опыт, это понятно. Как и КНДР, кстати. Это была одна из основных причин. Нехватка реального опыта. Теперь они все его получают», — подытожил Кирилл Буданов.

Ранее руководитель ГУР сообщил, каким оружием Россия обменивается с Пхеньяном и что означает такое взаимодействие.