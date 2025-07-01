Війська КНДР проти України: Буданов попередив про небезпеку

Військові КНДР і диктатор Кім Чен Ин / © Associated Press

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Наближчим часом кількість громадян Північної Кореї на території Росії суттєво збільшиться. Проте вони долучатимуться до армії РФ як «добровольці», а не воюватимуть своїми окремими частинами, як це було на Курщині.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає youtube-канал «На лінії вогню».

«Зараз, на жаль, ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території Російської Федерації. З цієї кількості, певна кількість буде підписувати контракти. Але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни (КНДР — Ред.) добровільно прийшли до лав Збройних сил РФ», — каже керівник ГУР.

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Буданов спантеличив заявою, що це будуть дійсно «реальні добровольці». Можемо припустити, що чоловіки з КНДР, враховуючи вкрай низький рівень життя, де більшість населення недоїдає, будуть лише раді переслати додому якісь мізерні копійки.

За словами керівника ГУР, чисельність північнокорейського контингенту становить 12 тисяч солдатів. «Його підтримують на більш-менш однаковому рівні», — уточнив він.

Участь Китаю у війні

«На професійному рівні інформація щодо списків громадян КНР, які приймали і приймають тут участь, вона розповсюджувалася, обмінювалася цією інформацією. Всі громадяни (Китаю — Ред.) далі продовжують (воювати — ред.)», — каже очільник ГУР.

Він наголосив, що головна причина участі північнокорейських військових і найманців з Китаю — це бойовий досвід для їхніх країн.

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«Їм потрібен бойовий досвід, це все зрозуміло. Як і КНДР, до речі. Це ж була одна з основних причин. Брак реального досвіду. Тепер вони всі його отримують», — підсумував Кирило Буданов.

Раніше керівник ГУР повідомив, якою зброєю Росія обмінюється з Пхеньяном і що означає така взаємодія.