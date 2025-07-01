Україна перейшла на 230 вольт: чи згорить техніка від цього

Новий стандарт напруги в електромережі

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Від 1 липня 2025 року Україна офіційно переходить на новий стандарт напруги в електромережі: замість звичних 220 вольт тепер буде 230. Ця зміна є частиною процесу інтеграції української енергосистеми з європейською. Однак як пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, для переважної більшості споживачів ці нововведення будуть практично непомітними.

Про це повідомляє «Українське радіо».

Що означає перехід для споживачів і побутових приладів

За словами Олександра Харченка, побутові електроприлади не відчують різниці. Сучасна техніка, придбана протягом останніх 10–15 років, уже розрахована на роботу в діапазоні 210–240 вольт, що є загальноприйнятою практикою виробників для уніфікації продукції під різні світові стандарти та для компенсації природних коливань напруги в мережах.

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«Все як працювало, так і працюватиме. Нічого не треба буде замінювати, це абсолютно непомітний перехід», — запевнив експерт.

Він також підкреслив, що перехід на 230 вольт жодним чином не вплине на ціни у платіжках за електроенергію, оскільки це технічне узгодження, а не зміна тарифів чи обсягів споживання.

Чому саме 230 вольт і питання безпеки

Історично склалося, що на початку ХХ століття різні країни визначали власні стандарти напруги, керуючись міркуваннями безпеки та ефективності. Наприклад, у США закріпився стандарт 110 вольт. Європейські країни зупинилися на діапазоні 220–230 вольт.

Олександр Харченко розвіяв міфи щодо небезпеки 220 вольт. Він зазначив, що для умовно здорової людини такий вольтаж зазвичай не є смертельним, хоча може викликати шок. Проте людям з кардіостимуляторами або іншими електронними приладами, що підтримують життєдіяльність, треба бути обережними.

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Інтеграція з ЄС: довгий шлях

Перехід на 230 вольт є одним з останніх етапів інтеграції української енергомережі з європейською. Основні індустріальні стандарти були узгоджені ще під час приєднання 2022 року (процес тривав від 2017-го). Залишилися лише деякі фінальні технічні узгодження.

Олександр Харченко також наголосив, що в умовах війни та постійних ворожих обстрілів, які пошкодили мережі, коливання напруги можуть зберігатися ще протягом 3–4 років після закінчення бойових дій. Застаріла інфраструктура, старі трансформатори, проводка також впливають на якість постачання.

Для захисту чутливої апаратури та побутових приладів експерт радить встановлювати стабілізатори напруги. Це «простий, надійний і доступний прилад», який значно покращує якість електроживлення для техніки та убезпечує її від стрибків напруги, що можуть виникнути, зокрема, і внаслідок ворожих атак.

Контроль якості електропостачання в Україні здійснюють Держенергонагляд та НКРЕКП, але їхні повноваження не можуть усунути проблеми, пов’язані з фізичним станом мереж.

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Нагадаємо, в Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла в ціні електроенергія — вартість збільшилася на 63,6%.

Згідно з даними відомства, від лютого минулого року до лютого 2025-го тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%, крім електроенергії.