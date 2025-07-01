ШІ проти "Шахедів": в Україні створюють розумні дрони-перехоплювачі

Шахеди

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Російські атаки «Шахедами» стали технологічно складнішими — безпілотники літають на різних висотах, мають посилений захист від РЕБ і вже можуть бути оснащені елементами штучного інтелекту.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, українські фахівці вже розробляють низку рішень — приблизно 6–8 проектів дронів-перехоплювачів, які зможуть діяти автономно, включаючи використання машинного зору та автоматичного управління.

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Одне з головних викликів — забезпечення ефективної роботи дронів на висоті до 4000 метрів. У разі запуску з землі такі перехоплювачі потребують великої потужності й енергоємних батарей, що робить їх важкими та дорогими. Натомість запуск з висоти дозволяє значно зменшити розміри та потужність апаратів.

Експерт підкреслив, що автоматизація процесу перехоплення є майбутнім боротьби з ворожими БПЛА. Україна вже на цьому шляху, хоча до повної реалізації таких систем ще далеко.

Нагадаємо, окупаційні війська почали використовувати дрони-камікадзе типу Shahed-136 з новими, посиленими бойовими частинами.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими зарядами російського та іранського виробництва, кожен з яких важить по 90 кг — це майже вдвічі більше, ніж у стандартної 50-кілограмової версії, що застосовувалася раніше.

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Ще взимку 2023 року російські війська використовували бойову частину БСТ-52 масою 50 кг з подібним принципом дії. Нова ж версія майже вдвічі потужніша.

Крім того, російська армія паралельно застосовує іранські бойові модулі аналогічної ваги — 90 кг. Вони мають комбінований ефект: кумулятивний, уламковий і фугасний, але не містять запалювальних елементів. Вибухова речовина в них базується на суміші октогену з алюмінієм (тип ОЛА) та має проміжний детонатор із гексогенових шашок.фото з роботою

Також ППО або уламками дронів, опубліковані в інтернеті, можуть стати джерелом розвідданих для ворога. Навіть бортові номери дронів дозволяють противнику точно визначити їхній маршрут і зону ураження.

«Шахеди» отримують інформацію про місце знищення своїх апаратів у реальному часі через соцмережі, що дає їм змогу коригувати маршрути атаки під час польоту і знижує ефективність протиповітряної оборони.

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