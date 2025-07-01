На фронті помітили ворожі дрони з сонячними панелями: чим вони небезпечні

FPV-дрон противника з сонячною панеллю / © Сергій Флеш

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На фронті з’явилися ворожі FPV-дрони противника з сонячною панеллю.

Про це повідомив фахівець з систем РЕБ і зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

За його даними, на фото — вже не перший FPV-дрон противника, який помічений із сонячною панеллю. «Флеш» пояснив, що така панель не зможе забезпечити живлення дрона в польоті, але FPV-ждун з такою панеллю просидить, очікуючи свого часу, дуже довго.

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Це означає, що сонячна панель дозволяє дрону працювати в режимі очікування, тобто довго перебувати в очікуванні на позиції, живлячи камеру та систему звʼязку. Таким чином дрон можна запустити в будь-який момент появи цілі, без потреби постійно заряджати чи міняти акумулятори.

«Прошу всіх врахувати інформацію для можливого повторення і для розробки контрзаходів», — написав експерт.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» стали ще небезпечнішими. Росіяни почали використовувати дрони-камікадзе типу Shahed-136 з новими, посиленими бойовими частинами.