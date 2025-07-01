ИИ против "Шахедов": в Украине создают умные дроны-перехватчики

Шахеды

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Российские атаки «Шахедами» стали технологически сложнее — беспилотники летают на разных высотах, имеют усиленную защиту от РЭБ и уже могут быть оснащены элементами искусственного интеллекта.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, украинские специалисты уже разрабатывают ряд решений — около 6–8 проектов дронов-перехватчиков, которые смогут действовать автономно, включая использование машинного зрения и автоматического управления.

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Один из главных вызовов — обеспечение эффективной работы дронов на высоте до 4000 метров. При запуске с земли такие перехватчики нуждаются в большой мощности и энергоемких батареях, что делает их тяжелыми и дорогими. Запуск с высоты позволяет значительно уменьшить размеры и мощность аппаратов.

Эксперт подчеркнул, что автоматизация процесса перехвата — будущее борьбы с враждебными БПЛА. Украина уже на этом пути, хотя до полной реализации таких систем далеко.

Напомним, оккупационные войска начали использовать дроны-камикадзе типа Shahed-136 с новыми, усиленными боевыми частями.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми зарядами российского и иранского производства, каждый из которых весит по 90 кг — это почти вдвое больше, чем у ранее применявшейся стандартной 50-килограммовой версии.

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Еще зимой 2023 года русские войска использовали боевую часть БСТ-52 массой 50 кг с подобным принципом действия. Новая же версия почти вдвое мощнее.

Кроме того, российская армия параллельно применяет иранские боевые модули аналогичного веса — 90 кг. Они имеют комбинированный эффект: кумулятивный, обломочный и фугасный, но не содержат зажигательных элементов.

Также ПВО или обломками дронов, опубликованных в интернете, могут стать источником разведданных для врага. Даже бортовые номера дронов позволяют противнику точно определить их маршрут и зону поражения.

«Шахеды» получают информацию о месте уничтожения своих аппаратов в реальном времени через соцсети, что позволяет корректировать маршруты атаки во время полета и снижает эффективность противовоздушной обороны.

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